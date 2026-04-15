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Conselho das Finanças Públicas antecipa um défice de 0,1% para este ano
15 abr, 2026 - 15:02 • Sandra Afonso
As contas deste ano são explicadas com “o impacto orçamental das medidas de resposta às tempestades e ao conflito militar no Irão, bem como de uma maior utilização de empréstimos do PRR”.
(Em atualização)
O Conselho das Finanças Públicas está em linha com o FMI. Na revisão publicada esta quarta-feira, o gabinete de Nazaré Cabral antecipa um défice de 0,1% para este ano, que deverá agravar-se até 1% do PIB em 2030.
As contas deste ano são explicadas com “o impacto orçamental das medidas de resposta às tempestades e ao conflito militar no Irão, bem como de uma maior utilização de empréstimos do PRR”.
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