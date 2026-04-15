Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Conselho das Finanças Públicas antecipa um défice de 0,1% para este ano

15 abr, 2026 - 15:02 • Sandra Afonso

As contas deste ano são explicadas com “o impacto orçamental das medidas de resposta às tempestades e ao conflito militar no Irão, bem como de uma maior utilização de empréstimos do PRR”.

A+ / A-

(Em atualização)

O Conselho das Finanças Públicas está em linha com o FMI. Na revisão publicada esta quarta-feira, o gabinete de Nazaré Cabral antecipa um défice de 0,1% para este ano, que deverá agravar-se até 1% do PIB em 2030.

As contas deste ano são explicadas com “o impacto orçamental das medidas de resposta às tempestades e ao conflito militar no Irão, bem como de uma maior utilização de empréstimos do PRR”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)