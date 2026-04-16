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Concertação Social
FESAP: "Se não houver avanços, a UGT manter-se-á unida na contestação" à reforma laboral
16 abr, 2026 - 07:00 • Filipa Ribeiro
José Abraão acredita que encontro de concertação social pode ser sinal de abertura do Governo e acredita que negociações sobre a lei laboral podem continuar. Está otimista, mas defende que chumbo deve ser mantido na falta de avanços.
O secretário-geral da FESAP — Federação de Sindicatos da Administração Pública - afirma que "se não houver avanços (sobre a lei laboral), a UGT manter-se-á unida na contestação à proposta" depois de já ter votado por unanimidade o chumbo da reforma laboral.
Em declarações à Renascença, horas antes do encontro de Concertação Social desta quinta-feira convocado pelo Governo, José Abraão considera que a central sindical deve continuar a "privilegiar o diálogo e a negociação" sem "deitar a toalha ao chão". O dirigente diz mesmo que os trabalhadores devem seguir nas negociações "até ao limite", mas avisa que "o Governo também tem de fazer a sua parte".
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Caso o Governo se mostre intransigente, o dirigente da FESAP — um dos filiados da UGT — não tem dúvidas de que a central sindical continuará "unida" por considerar que é "incompreensível e inaceitável se o Governo recuar na proposta".
José Abraão acredita que a convocatória do Governo pode significar alguma abertura do lado do executivo. "Quero acreditar que o Governo e o senhor primeiro-ministro possam dar sinais de que a reunião de amanhã até nem seja a última e que isso contribua para aproximar posições", diz.
O secretário-geral da FESAP entende ainda, que mesmo sem acordo, a proposta a ser enviada para o parlamento deve incluir as alterações já negociadas em encontros anteriores.
Para o encontro desta quinta-feira, o Governo convocou todos os parceiros sociais. A ministra do Trabalho considerou "adequado" o momento escolhido e alertou que as negociações sobre a lei laboral "não se vão eternizar".
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