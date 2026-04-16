Galp com desconto de 20 cêntimos no preço dos combustíveis até 15 de maio

A Galp anunciou esta quarta-feira que irá aplicar um desconto de 20 cêntimos por litro no preço dos combustíveis até 15 de maio, podendo duplicar se for usada em simultâneo com um cupão.

"Até 15 de maio, qualquer abastecimento nos postos Galp garante um desconto de 20 cêntimos por litro em saldo, disponível através da utilização da aplicação Mundo Galp”, refere em comunicado a empresa.

A campanha entrou em vigor esta quarta-feira e dura um mês, com o desconto a ficar disponível na aplicação no abastecimento seguinte.

O desconto pode chegar aos 40 cêntimos por litro se for usado em simultâneo com um cupão da oferta Combina, a parceria que junta clientes da Galp, Continente e NOS.

O ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão e o conflito no Médio Oriente que se iniciou no final de fevereiro, o preço dos combustíveis disparou: o litro de gasóleo cresceu mais de 50 cêntimos, enquanto a gasolina cresceu mais de 20 cêntimos.