Inflação da zona euro revista em alta para 2,6% em março

A taxa de inflação anual da zona euro em março foi esta quinta-feira revista em alta para 2,6% pelo Eurostat, que indica uma subida de 2,8% dos preços na União Europeia.

O gabinete estatístico europeu tinha estimado uma taxa de inflação de 2,5% para março, revendo-a em alta, puxada pela subida dos preços da energia, devido à crise causada pela guerra no Irão.



A subida dos preços energéticos foi também revista pelo Eurostat de 4,9% para 5,1%.

A inflação anual da zona euro registada em março compara-se com a de 2,2% homóloga e a de 1,9% de fevereiro.

Na UE, o indicador situou-se nos 2,8%, face aos 2,5% de março de 2025 e os 2,1% registados em fevereiro.

Entre os Estados-membros, as mais altas taxas de inflação medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC, que permite fazer comparações) registaram-se, em março, na Roménia (9,0%), Croácia (4,6%) e Lituânia (4,4%).

As menores taxas anuais de inflação, por outro lado, foram observadas na Dinamarca (1,0%), Chipre, República Checa e Suécia (1,5% cada) e Itália (1,6%).

Em Portugal, a inflação medida pelo IHPC avançou para os 2,7%, valor que se compara com os 1,9% homólogos e os 2,1% de fevereiro.