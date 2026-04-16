Mitsubishi Fuso suspende produção no Tramagal em julho e avança com saídas voluntárias

A Mitsubishi Fuso vai suspender a produção na fábrica do Tramagal durante o mês de julho e avançar com saídas voluntárias de trabalhadores, disseram à Lusa uma fonte oficial da empresa e uma fonte sindical.

A informação foi avançada à Lusa pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE-CSRA), que indica que a paragem abrangerá o mês de julho, seguindo-se o habitual encerramento para férias em agosto naquela unidade industrial sediada em Tramagal, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), com sede no Japão, confirmou que "não está prevista produção para julho de 2026", indicando que a fábrica está a ajustar o seu planeamento operacional "em consonância com a transição do modelo europeu de encomendas e distribuição", acrescentando que agosto corresponde ao habitual período de paragem anual de verão.

"Oficialmente, vamos ter um "lay-off" durante todo o mês de julho e, até ao final desse período, deverão ser celebrados acordos para a saída de 40 trabalhadores, assim como dos trabalhadores temporários", afirmou à Lusa Dário Lima, trabalhador da empresa e dirigente sindical.

Em resposta escrita à Lusa, fonte oficial da MFTBC confirmou igualmente que, "em linha com o ajustamento dos planos de produção para os próximos trimestres", está a adaptar a sua estrutura de recursos humanos a partir de julho, tendo sido disponibilizado "um programa voluntário aos trabalhadores que manifestem interesse", sem divulgar números sobre as saídas previstas.

Segundo o sindicato, durante a paragem a empresa deverá realizar obras e melhorias nos equipamentos, nomeadamente em matéria de saúde e segurança no trabalho.

A empresa indica ter cerca de 400 trabalhadores permanentes, enquanto o sindicato aponta para cerca de 500 no total, incluindo contratos a prazo e temporários.

No plano laboral, o sindicato adiantou que os trabalhadores abrangidos pela paragem não receberão a totalidade do salário, embora a remuneração fique acima do valor base previsto no regime.

A fábrica do Tramagal atravessa um processo de reestruturação associado à evolução da gama de veículos produzidos, com impacto no volume de produção.

Segundo o sindicato, a unidade deixará de fabricar para o mercado europeu os modelos Canter a gasóleo até 3.500 quilos, mantendo a produção de veículos de maior dimensão e da versão elétrica eCanter.

A empresa afirmou estar a rever continuamente o portefólio europeu de veículos ligeiros, tendo em conta a transição para veículos de zero emissões, os requisitos regulamentares e as necessidades dos clientes, escusando-se, para já, a comentar o futuro de modelos específicos.

O sindicato relaciona esta alteração com as exigências ambientais do setor automóvel europeu, nomeadamente a futura norma Euro 7.

A empresa indicou, por sua vez, que a fábrica do Tramagal continua a acompanhar a evolução regulamentar no mercado europeu e a avaliar as adaptações industriais necessárias, acrescentando que, nesta fase, a transição não implica qualquer redução estrutural adicional da produção.

O sindicato admite preocupação quanto ao futuro da unidade, num contexto marcado pela integração da Mitsubishi Fuso e da Hino Motors na nova "holding" ARCHION, criada pela Daimler Truck e pela Toyota.

"Há alguma preocupação, é óbvio, porque não havendo informações e definições do que será o futuro, há sempre uma incógnita", declarou Dário Lima.

A multinacional garantiu à Lusa que a unidade do Tramagal "continua a operar como parte da atual rede industrial internacional", sem alterações ao seu papel neste momento, acrescentando não prever mudanças adicionais além dos ajustamentos já comunicados.