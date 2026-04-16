Negociação laboral termina nos próximos dias, com ou sem acordo

Os parceiros sociais receberam esta quinta-feira do governo a última proposta de revisão da lei laboral. A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, disse que faltam apenas “pequenas afinações” e que o processo termina nos próximos dias, “de uma forma ou de outra”. Esta sexta-feira voltam a reunir, sem a CGTP, para encontrar um entendimento. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quase nove meses depois de começarem os trabalhos e com muitas reuniões no Ministério do Trabalho pelo meio, as negociações sobre a revisão da Lei laboral regressaram esta quinta-feira à Concertação Social.

Esta quinta-feira o Governo entregou às confederações e aos sindicatos a última proposta de anteprojeto para rever a lei laboral. As "afinações" que faltam, segundo Rosário Palma Carvalho, vão ser resolvidas no próximo encontro do Governo com as quatro confederações e a UGT, marcado para esta sexta-feira. Rosário Palma Ramalho disse acreditar que “apenas dois ou três temas" impedem um entendimento e que será possível "chegar a um acordo com os parceiros sociais sobre este dossier". Tendo chegado até aqui “seria muito estranho que não o conseguíssemos fazer”, acrescentou, numa nota divulgada enquanto decorria a reunião.

A governante nunca explicou que conteúdos estão ainda em causa, referiu apenas que a proposta entregue esta quinta-feira é semelhante à que foi entregue a 6 de abril. Depois disso, a UGT já apresentou alterações. O secretário-geral da central sindical, Mário Mourão, avisou à saída que “ainda estamos longe desse acordo”, admitindo até “algum engano” ou “folhas trocadas”. Em causa está o que o Secretariado Nacional aprovou Mário Mourão há duas semanas: “a questão da jornada contínua, a duração dos contratos a termo, o outsourcing, o banco de horas”, explicou. Para a CGTP, que regressou à mesa de negociações esta quinta-feira, depois de meses afastada do processo, “os eixos centrais e as traves mestras do governo” continuam na proposta de alteração, como estavam no início. O secretário-geral dá como exemplo “o ataque à contratação coletiva, o ataque ao direito à greve, o outsourcing, o banco de horas individual”. Tiago Oliveira mantem-se afastado de qualquer entendimento e apela aos trabalhadores para se juntarem “à luta vindoura”. Pelos patrões, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, contestou em quatro pontos as principais críticas dos sindicatos à proposta do governo: garante que não inclui qualquer artigo que liberalize os despedimentos, que o banco de horas por acordo não corresponde a trabalho gratuito mas trabalho compensado, que não há um agravamento da precariedade porque caiu o alargamento dos contratos a prazo e que não se limita o direito à greve. “Agora, cada um tem de assumir as suas responsabilidades de forma clara. Já passámos a parte técnica. Neste momento, a questão é política“, defende o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.