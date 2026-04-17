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Economia

Desigualdade em Portugal aumenta. Um quarto da riqueza está nas mãos de 1 por cento da população

17 abr, 2026 - 07:57 • João Carlos Malta

Dados da World Inequality Database, avançados esta sexta-feira pelo JN.

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A desigualdade em Portugal aprofundou-se de forma significativa entre 2011 e 2024, notícia esta sexta-feira o Jornal de Notícias.

Há 107,5 mil pessoas, o equivalente a 1% da população, que concentram 220, 6 mil milhões de euros, ou seja, quase um quarto de toda a riqueza das famílias em Portugal, segundo os dados de 2024.

No extremo oposto, 5,4 milhões de pessoas, cerca de metade do país, repartiam entre si apenas 3,63% da riqueza do país.

Os dados são que o JN analisou são da World Inequality Database.

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O jornal cita o economista Eugénio Rosa para escrever que em 2024, os 10% mais ricos detinham mais de 529,9 mil milhões de euros. Acumularam mais 200,4 mil milhões de euros, um aumento de 60% em 14 anos.

Em contraste, metade da população mais pobre viu o património crescer 13,4 mil milhões de euros.

O fosso aumentou para quase 500 mil milhões entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos, em 2024, quando em 2011 era pouco mais de 300 milhões de euros.

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