- Noticiário das 11h
- 17 abr, 2026
-
Combustíveis
Gasóleo deverá cair 10 cêntimos na próxima semana
17 abr, 2026 - 11:18 • Olímpia Mairos
Previsões da Anarec apontam também para uma ligeira descida de 1 cêntimo na gasolina.
Os preços dos combustíveis deverão descer na próxima semana, com uma queda mais acentuada no gasóleo.
Dados provisórios avançados à Renascença pela Anarec indicam que o litro do gasóleo poderá baixar cerca de 10 cêntimos já a partir de segunda-feira, enquanto a gasolina deverá descer cerca de 1 cêntimo por litro.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo esta sexta-feira, 17 de abril, situa-se nos 2,077 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 custa, em média, 1,909 euros por litro.
Caso se confirmem as previsões do setor, o gasóleo deverá descer para cerca de 1,977 euros por litro e a gasolina para 1,899 euros por litro.
Estas estimativas têm por base a evolução das cotações internacionais do crude e dos produtos refinados no fecho dos mercados, podendo ainda sofrer alterações até ao final desta sexta-feira.
Apesar destas previsões, os preços finais podem variar consoante o posto de abastecimento, a marca e a localização, sendo aconselhada a verificação direta nas bombas.
- Noticiário das 11h
- 17 abr, 2026
-