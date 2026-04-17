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Gasóleo deverá cair 10 cêntimos na próxima semana

17 abr, 2026 - 11:18 • Olímpia Mairos

Previsões da Anarec apontam também para uma ligeira descida de 1 cêntimo na gasolina.

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Os preços dos combustíveis deverão descer na próxima semana, com uma queda mais acentuada no gasóleo.

Dados provisórios avançados à Renascença pela Anarec indicam que o litro do gasóleo poderá baixar cerca de 10 cêntimos já a partir de segunda-feira, enquanto a gasolina deverá descer cerca de 1 cêntimo por litro.

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De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo esta sexta-feira, 17 de abril, situa-se nos 2,077 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 custa, em média, 1,909 euros por litro.

Caso se confirmem as previsões do setor, o gasóleo deverá descer para cerca de 1,977 euros por litro e a gasolina para 1,899 euros por litro.

Estas estimativas têm por base a evolução das cotações internacionais do crude e dos produtos refinados no fecho dos mercados, podendo ainda sofrer alterações até ao final desta sexta-feira.

Apesar destas previsões, os preços finais podem variar consoante o posto de abastecimento, a marca e a localização, sendo aconselhada a verificação direta nas bombas.

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