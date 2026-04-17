Gasóleo deverá cair 13 cêntimos na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão descer na próxima semana, com uma queda mais acentuada no gasóleo.

Dados provisórios avançados à Renascença pela Anarec indicam que o litro do gasóleo poderá baixar cerca de 13 cêntimos já a partir de segunda-feira, enquanto a gasolina deverá descer cerca de três cêntimos por litro.

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De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo esta sexta-feira, 17 de abril, situa-se nos 2,077 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 custa, em média, 1,909 euros por litro.

As estimativas têm por base a evolução das cotações internacionais do crude e dos produtos refinados no fecho dos mercados, podendo ainda sofrer alterações até ao final desta sexta-feira.

Apesar destas previsões, os preços finais podem variar consoante o posto de abastecimento, a marca e a localização, sendo aconselhada a verificação direta nas bombas.

[notícia atualizada às 14h46 de 17 de abril de 2026]

