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Governo quer que cônjuges de herdeiros possam forçar venda de imóveis indivisos

17 abr, 2026 - 16:14 • Diogo Camilo

Proposta de lei entregue esta quinta-feira prevê a criação de um novo processo especial de venda de imóveis relativos a heranças indivisas. Governo quer ainda criar a figura de testamenteiro com poderes de partilha da herança.

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O Governo avançou esta quinta-feira com uma proposta de lei onde, além de herdeiros, também cônjuges de herdeiros que tenham casado em regime de comunhão de bens podem forçar o processo de venda de um imóvel que tenha sido herdado, avança o Público desta sexta-feira.

Esta medida prevê a criação de um novo processo especial de venda de imóveis relativos a heranças indivisas, que faz parte de uma proposta anunciada em março em Conselho de Ministros pelo Ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Segundo o ministro na altura, a proposta tinha como objetivo "combater o problema e termos centenas de milhares de casas vazias e que podiam estar a ser habitadas por arrendamento, heranças indivisas e terrenos abandonados por falta de serem cuidados os fogos poderem lavrar".

O Público refere que, na proposta do Governo, na ausência de acordo entre os vários herdeiros, propõem-se duas novas regras: a de que "qualquer herdeiro ou cônjuge meeiro sobrevivo pode requerer, contra os demais, a venda, a valor de mercado, de um ou mais imóveis integrados em herança indivisa da qual seja contitular"; e, ao mesmo tempo, que após cinco anos da abertura da sucessão ou dois anos de "caducidade do acordo de indivisão", o cabeça-de-casal de uma herança "deve promover a partilha por acordo ou requerer o processo de inventário".

O Governo quer ainda criar a figura de testamenteiro com poderes de partilha da herança. Ou seja, uma pessoa que fique encarregada de fazer cumprir um testamento e que assumirá as funções de cabeça-de-casal de uma herança.

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