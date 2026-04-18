O que a TAP pode ganhar com Lufthansa e com a Air France-KLM?

A saída da IAG deixou a privatização da TAP reduzida a um duelo entre Air France-KLM e Lufthansa, mas os especialistas ouvidos pela Lusa dividem-se: a franco-neerlandesa parece servir melhor a estratégia nacional, a alemã oferece mais músculo financeiro. Para a corrida final seguem a Air France-KLM e a Lufthansa, depois de a IAG, dona da Iberia e da British Airways, ter ficado de fora. Do lado da Air France-KLM, os argumentos mais fortes surgem ligados ao papel de Lisboa na rede futura da companhia e à preservação da vocação atlântica da TAP. "Lisboa não é redundante, é complementar", afirma Maria Baltazar, professora no ISEC Lisboa, defendendo que o "hub" português - plataforma de distribuição de voos - funciona como porta de entrada para o Atlântico Sul e pode crescer "sem destruir valor existente". Para a especialista, a diferença entre os dois candidatos é também uma escolha sobre "o papel que Portugal quer que ela desempenhe no futuro da aviação global".

Na mesma linha, o analista financeiro especializado no setor da aviação Nuno Esteves considera que a Air France-KLM "destaca-se pelo potencial de integração e pela complementaridade da sua rede no eixo Europa--América do Sul, com a ligação à brasileira GOL a reforçar a presença da TAP num mercado onde já é líder". . E sublinha que "a proposta de posicionar Lisboa como terceiro "hub" do grupo"- a par de Paris (Charles de Gaulle) e Amesterdão (Schiphol) - reforça a centralidade da TAP no eixo atlântico. . O mesmo analista nota, contudo, que "a principal fragilidade mantém-se no plano financeiro, com uma autonomia de apenas 6%, muito abaixo dos 24% do grupo germânico, o que poderá introduzir maior incerteza na execução de um plano industrial ambicioso e limitar a capacidade de apresentar uma proposta competitiva face ao concorrente". Já Rui Quadros, antigo gestor da Iberia, PGA e SATA, inclina-se mais para a Lufthansa no plano da criação de valor. "Discutindo apenas as duas apostas, e do ponto de vista estratégico e de criação de valor, parece estar mais bem posicionada", afirma, apontando o histórico de integração de companhias, os ganhos de eficiência operacional e a disciplina financeira do grupo alemão. . Ainda assim, admite que, "do ponto de vista político e menos estratégia nacional, a Air France-KLM poderá estar mais alinhada com os interesses do Estado português. É um grupo que já opera num modelo com presença do Estado e com maior apetência para interesses políticos", aponta. .