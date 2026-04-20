SATA Air Açores reforça ligações entre ilhas com mais 198 voos no verão

A SATA Air Açores vai reforçar a sua operação aérea com mais 198 voos em períodos "estratégicos" do calendário regional, associados a festividades, eventos culturais e desportivos que geram "aumento da procura de viagens entre ilhas", foi hoje anunciado.

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A companhia aérea açoriana informou que este reforço, que se soma aos mais de 500 voos semanais realizados no pico do verão IATA, resulta de um planeamento articulado com autarquias e entidades locais.

Essa articulação permitiu "antecipadamente identificar os períodos em que o reforço da oferta aérea é particularmente relevante" para garantir a mobilidade dos residentes e apoiar a dinâmica económica, social e cultural das ilhas, acrescentou o grupo SATA, em nota de imprensa, indicando que "não deixará de monitorizar a evolução da procura" para apresentar "uma oferta adequada e sustentável".

A SATA sublinhou ainda que o presidente do grupo açoriano de aviação, Tiago Santos, tem defendido a importância de um trabalho de proximidade com as câmaras municipais e os agentes económicos locais, de modo a identificar "antecipadamente as necessidades de mobilidade e a reforçar a oferta aérea sempre que possível".

Nesse sentido, a companhia açoriana irá também antecipar a abertura de voos adicionais e a disponibilização de lugares para reserva, garantindo maior previsibilidade aos passageiros e operadores turísticos.

A SATA adiantou que os reforços de operação foram planeados, essencialmente, entre março e agosto, ocorrendo todos os meses e abrangendo todas as ilhas do arquipélago.

"Foram incluídos eventos de forte tradição regional, como foi exemplo o período da Páscoa", bem como diversos ralis, provas desportivas, incluindo trails, festivais culturais e de música, que decorrem nos meses de verão, assim como as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e Sanjoaninas, indicou a SATA.

Este ajustamento da operação será feito de "forma faseada, acompanhando a evolução da procura" e de modo a garantir uma gestão eficiente da capacidade disponível, segundo a SATA.

O grupo informou ainda que os detalhes sobre voos extraordinários e reforços de capacidade serão divulgados através dos canais de comunicação da companhia, à medida que cada período se aproxima.

As reservas podem ser feitas através dos canais de venda da companhia aérea, incluindo site, balcão de vendas e Contact Center, e em agências de viagens.