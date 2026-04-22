​Grupo Lufthansa cancela 20 mil voos para poupar combustível

O grupo Lufthansa vai cancelar 20.000 voos de curta distância até outubro, numa medida que pretende diminuir o consumo de combustível, perante os aumentos desde o início da guerra no Irão.

Num comunicado publicado na noite de terça-feira, a Lufthansa refere que estes voos equivalem a uma redução de cerca de 1% da capacidade de transporte de passageiros no verão.

Os cancelamentos começaram a ser implementados na terça-feira e, até ao fim de maio, serão cancelados 120 voos por dia. Os passageiros serão contactados.

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A nota da companhia aérea refere que a medida vai permitir poupar 40 mil toneladas de jet fuel, combustível cujo preço duplicou desde o início da guerra no Irão.

Ainda segundo o comunicado, os cancelamentos afetam voos de curta distância em rotas não rentáveis em toda a rede do Grupo Lufthansa.

A Lufthansa é um dos grupos, a par da Air France-KLM, que apresentou uma proposta não vinculativa no processo de privatização de até 44,9% do capital da TAP. O caderno de encargos prevê ainda uma fatia de 5% reservada aos trabalhadores, sendo que o futuro comprador tem direito de preferência por qualquer participação não subscrita.