Portugueses retraem-se na compra de férias para o estrangeiro

Uma das consequências do conflito no Irão tem sido uma retração da procura de destinos no estrangeiro para passar as férias de verão.

Em declarações à Renascença, Miguel Quintas, presidente da Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV), admite que os portugueses estão mais cautelosos e querem gastar menos.

Depois de um arranque de ano que prometia bater recordes, a venda de pacotes turísticos abrandou.

Miguel Quintas revela que “até ao momento da guerra e poucas semanas depois", o setor do turismo sentia "um crescimento de vendas para o verão de cerca de 5%" face ao ano anterior. "Nas últimas semanas temos sentido uma desaceleração das vendas”, admite.

O presidente da ANAV diz que “a questão da guerra, da incerteza económica e o aumento generalizado dos preços tem levado os clientes a retraírem-se ligeiramente”. Ainda assim, este responsável diz que “os clientes querem continuar a viajar e perguntam e compram pacotes com os preços mais baixos”.

Miguel Quintas afirma que as agências de viagens estão a optar por vender destinos longe de cenários de guerra. Os clientes de destinos “como o Médio Oriente ou Ásia um pouco mais profunda" estão agora "a transitar para zonas mais a oeste, longe de conflitos”.

Face ao contexto internacional, segundo Miguel Quintas, os destinos favoritos dos portugueses para viagens de longo curso têm sido, atualmente, as Caraíbas. Nas Caraíbas, a "República Dominicana é, claramente, o destino mais procurado", juntamente com o México. O Brasil também se destaca com um "crescimento verdadeiramente notável este verão". Já para destinos a média distância, os portugueses têm preferido "Cabo Verde, Canárias e Tunísia”. Ainda mais perto, Miguel Quintas assegura que também há quem opte pela "Madeira, Espanha ou até mesmo território nacional".