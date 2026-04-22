- Noticiário das 20h
- 22 abr, 2026
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Portugueses retraem-se na compra de férias para o estrangeiro
22 abr, 2026 - 20:15 • Anabela Góis
Num contexto de incerteza por causa da guerra no Médio Oriente, os portugueses estão mais cautelosos e querem gastar menos, indica à Renascença o presidente da ANAV. Ainda assim, para este verão o Brasil “tem tido um crescimento verdadeiramente notável”.
Uma das consequências do conflito no Irão tem sido uma retração da procura de destinos no estrangeiro para passar as férias de verão.
Em declarações à Renascença, Miguel Quintas, presidente da Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV), admite que os portugueses estão mais cautelosos e querem gastar menos.
Depois de um arranque de ano que prometia bater recordes, a venda de pacotes turísticos abrandou.
Miguel Quintas revela que “até ao momento da guerra e poucas semanas depois", o setor do turismo sentia "um crescimento de vendas para o verão de cerca de 5%" face ao ano anterior. "Nas últimas semanas temos sentido uma desaceleração das vendas”, admite.
O presidente da ANAV diz que “a questão da guerra, da incerteza económica e o aumento generalizado dos preços tem levado os clientes a retraírem-se ligeiramente”. Ainda assim, este responsável diz que “os clientes querem continuar a viajar e perguntam e compram pacotes com os preços mais baixos”.
Miguel Quintas afirma que as agências de viagens estão a optar por vender destinos longe de cenários de guerra. Os clientes de destinos “como o Médio Oriente ou Ásia um pouco mais profunda" estão agora "a transitar para zonas mais a oeste, longe de conflitos”.
Face ao contexto internacional, segundo Miguel Quintas, os destinos favoritos dos portugueses para viagens de longo curso têm sido, atualmente, as Caraíbas. Nas Caraíbas, a "República Dominicana é, claramente, o destino mais procurado", juntamente com o México. O Brasil também se destaca com um "crescimento verdadeiramente notável este verão". Já para destinos a média distância, os portugueses têm preferido "Cabo Verde, Canárias e Tunísia”. Ainda mais perto, Miguel Quintas assegura que também há quem opte pela "Madeira, Espanha ou até mesmo território nacional".
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