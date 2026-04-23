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Governo “muito convencido” que Portugal terá giga fábrica em Sines
23 abr, 2026 - 22:33 • Cristina Nascimento
Ministro para a Reforma do Estado estima que inteligência artificial pode vir a ter um impacto no PIB português na ordem dos 18-22 mil milhões de euros, por ano.
O Governo está confiante que Portugal vai ter uma giga fábrica em Sines. É esta a expectativa do ministro Adjunto e para a Reforma do Estado, Gonçalo Matias.
A Comissão Europeia planeia investir 20 mil milhões de euros em cinco giga fábricas de inteligência artificial. A localização das cinco unidades ainda não está escolhida, mas o ministro Gonçalo Matias considera que o país tem “um projeto ganhador na Comissão Europeia”.
“Estou muito convencido disso. [O projeto] é feito 50% em Portugal, 50% em Espanha. Ainda não ganhámos, não quero cantar vitória antes do tempo, mas acho que é claramente um projeto ganhador”, afirmou Gonçalo Matias.
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O governante falava no encerramento da primeira cimeira de marcas e marketing que se realizou esta quinta-feira, em Lisboa.
Gonçalo Matias antecipa ainda que a inteligência artificial vai ter um forte impacto no PIB português.
“A inteligência artificial pode trazer para Portugal um crescimento no PIB na casa dos 18 mil aos 22 mil milhões de euros por ano, ou seja, um impacto muito grande no PIB português e no crescimento”, diz, acrescentando que “Portugal está hoje a ser procurado por todos os grandes ‘players’ internacionais de inteligência artificial”.
Carteira digital para empresas mais recheada
Noutro plano, o ministro Gonçalo Matias deu conta de algumas medidas que o Governo está a implementar para aliviar a burocracia e alavancar a digitalização do Estado.
Uma é o conceito da carteira digital para empresários, uma ferramenta que o Governo alargar em breve.
“Hoje, qualquer empresário pode ter no seu telemóvel os documentos que precisa para gerir a sua empresa. Vamos acrescentar 10 documentos no final deste mês e 50 documentos no final do próximo”, referiu.
O governante revelou ainda que estão “a exportar esta solução para a Alemanha, para Espanha, para a semana vou ao Chipre apresentar aos outros países europeus”, rematou.
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