​Governo “muito convencido” que Portugal terá giga fábrica em Sines

O Governo está confiante que Portugal vai ter uma giga fábrica em Sines. É esta a expectativa do ministro Adjunto e para a Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

A Comissão Europeia planeia investir 20 mil milhões de euros em cinco giga fábricas de inteligência artificial. A localização das cinco unidades ainda não está escolhida, mas o ministro Gonçalo Matias considera que o país tem “um projeto ganhador na Comissão Europeia”.

“Estou muito convencido disso. [O projeto] é feito 50% em Portugal, 50% em Espanha. Ainda não ganhámos, não quero cantar vitória antes do tempo, mas acho que é claramente um projeto ganhador”, afirmou Gonçalo Matias.

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O governante falava no encerramento da primeira cimeira de marcas e marketing que se realizou esta quinta-feira, em Lisboa.

Gonçalo Matias antecipa ainda que a inteligência artificial vai ter um forte impacto no PIB português.