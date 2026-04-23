Quais sãos os 10 combustíveis mais baratos? ERSE responde em tempo real

O comparador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) está mais “transparente” e responde melhor à informação que os consumidores procuram, garante o regulador.

Passa a estar disponível um ranking com os preços mais baixos no país, nos postos de abastecimento. A pesquisa deste top 10 pode ser filtrada por marca, tipo de fornecedor (petrolífera, supermercado ou low cost) e localização (concelho ou freguesia).

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É ainda possível comparar os preços de venda final para os diferentes tipos de combustível e para o gás de garrafa, butano e propano, através dos valores médios de mercado “em tempo real”.

A informação está separada por aditivação (produtos simples e aditivados) e também por segmento de mercado: postos de abastecimento de petrolíferas, low cost ou de supermercados.

Esta ferramenta passa também a incluir novos produtos, como o HVO-combustível 100% renovável e substituto do gasóleo.

Em comunicado, a ERSE diz que a nova informação reforça a transparência e a utilidade da informação para os consumidores. O comparador da ERSE pode ser consultado no site do regulador.

