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SATA adia operação aérea entre Terceira e Madeira prevista para maio

23 abr, 2026 - 19:59 • Lusa

Grupo de aviação vai adiar o arranque da operação para o início do mês de junho, em data que será oportunamente confirmada, "logo que se encontrem reunidas todas as condições regulamentares".

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O grupo de aviação SATA informou esta quinta-feira que o arranque da operação aérea entre as ilhas Terceira (Açores) e Madeira, previsto para começar em maio, foi adiado por razões de "natureza processual" e "alheias" à empresa.

Segundo um comunicado da companhia aérea açoriana, o início da operação estava previsto para o dia 7 de maio, mas "a ausência de elementos processuais necessários à validação da atribuição desta ligação à Azores Airlines, no âmbito das Obrigações de Serviço Público (OSP) entre os dois arquipélagos, impede o seu início na data inicialmente prevista".

Assim, a SATA vai adiar o arranque da operação para o início do mês de junho, em data que será oportunamente confirmada, "logo que se encontrem reunidas todas as condições regulamentares".

A ligação aérea Terceira/Madeira estava programada para começar em 7 de maio, com uma frequência semanal às quintas-feiras, reforçando para duas frequências semanais entre os meses de junho e setembro.

Ainda de acordo com a nota, nos restantes meses do ano, a operação "manter-se-á com uma frequência semanal".

Com a introdução desta rota direta, o grupo SATA refere que "permitirá aos passageiros aceder ao arquipélago dos Açores através de duas portas de entrada - Ponta Delgada [ilha de São Miguel] e Lajes [Terceira], aumentando a flexibilidade no planeamento das viagens e diversificando as opções de mobilidade entre os dois arquipélagos".

A rota Lajes -- Funchal, apresentada pelo grupo SATA em fevereiro, na BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market, em Lisboa, resulta da atualização das OSP, que passaram a integrar esta ligação na oferta de voos entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira, indicou.

O Governo da República aprovou recentemente a "reprogramação dos encargos" das OSP no transporte aéreo dos Açores com o continente e a Madeira, que teve o consórcio SATA/TAP como único concorrente.

Em causa está um montante de 62,5 milhões de euros, para o período entre 2026 e 2031, que abrange as rotas entre Lisboa e as ilhas do Faial, Santa Maria e Pico e as rotas que ligam a Madeira a São Miguel e à Terceira.

O executivo reforçou em 17,5 milhões de euros as ligações de serviço público aéreo dos Açores com o continente e a Madeira, depois de o anterior concurso ter ficado deserto, segundo foi revelado em 30 de dezembro de 2024.

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