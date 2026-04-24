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Nike vai despedir 1.400 trabalhadores

24 abr, 2026 - 22:41 • Lusa

A Nike reportou um lucro líquido de 520 milhões de dólares (445 milhões de euros) entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, o terceiro trimestre fiscal, menos 35% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

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A empresa norte-americana de artigos desportivos Nike anunciou que vai despedir 1.400 trabalhadores, quase 2% da sua força de trabalho, sobretudo na área de tecnologia, com as mudanças que está a fazer nas operações globais.

“Estas mudanças resultarão na redução de aproximadamente 1.400 postos de trabalho, principalmente na área de Tecnologia”, informou o vice-presidente executivo e diretor de operações da Nike, Venkatesh Alagirisamy.

O responsável disse que estas alterações “visam tornar a empresa menos complexa e mais ágil”, enfatizando que, daqui para frente, isso significa simplificar alguns aspetos da operação da Nike, utilizar automatização mais avançada e construir uma base ainda mais sólida para o crescimento no futuro.

Em janeiro, a empresa sediada no estado do Oregon, que emprega aproximadamente 78.000 pessoas, anunciou a eliminação de 775 postos de trabalho nos centros de distribuição.

A Nike reportou um lucro líquido de 520 milhões de dólares (445 milhões de euros) entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, o terceiro trimestre fiscal, menos 35% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já as vendas totalizaram 11.279 milhões de dólares (9.643 milhões de euros) no trimestre, mantendo-se estáveis.

Para o último trimestre do ano fiscal, a multinacional prevê uma queda na receita entre 2% e 4%, com crescimento moderado na América do Norte, em grande parte compensado por quedas na China e na Converse.

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