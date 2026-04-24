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INE
Preço das casas em Portugal dispara 16,8% em 2025 e agrava crise da habitação
24 abr, 2026 - 13:09 • Olímpia Mairos
Dados anuais confirmam forte aumento face a 2024, com Lisboa, Algarve e Porto acima da média nacional.
O preço mediano da habitação em Portugal atingiu 2.076 euros por metro quadrado em 2025, o que representa uma subida de 16,8% face a 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
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De acordo com o relatório, que analisa as 164.677 transações realizadas ao longo do ano, “o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 2.076 €/m2, tendo aumentado (…) 16,8% relativamente a 2024”.
Lisboa lidera preços no país
As diferenças regionais continuam acentuadas. As sub-regiões da Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto registaram valores acima da média nacional.
Segundo o INE, “Grande Lisboa (3.439 €/m2), Algarve (3.139 €/m2), Península de Setúbal (2.596 €/m2), Madeira (2.500 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (2.305 €/m2) registaram valores superiores ao nacional”.
Ao nível municipal, Lisboa destacou-se com o preço mais elevado do país: 4.875 €/m². Também Cascais (4.550 €/m²) e Oeiras (4.187 €/m²) registaram valores significativamente elevados.
Mercado concentrado nas áreas urbanas
Os dados mostram ainda que 56 municípios apresentaram preços acima da média nacional.
O INE refere que estes municípios estão “localizados maioritariamente nas sub-regiões Grande Lisboa, Península de Setúbal, Algarve e Área Metropolitana do Porto”.
Além dos preços mais elevados, Lisboa foi também o concelho com maior atividade no mercado imobiliário, com 8.235 transações em 2025.
Seguem-se Sintra (6.363), Vila Nova de Gaia (5.494) e Porto (4.503), evidenciando a concentração do mercado nas áreas urbanas.
Os dados anuais do INE confirmam que, face a 2024, o mercado imobiliário manteve uma forte pressão nos preços, com aumentos expressivos em praticamente todo o território.
A evolução reflete uma procura persistente, sobretudo nas zonas urbanas e turísticas, mantendo a habitação como um dos principais desafios económicos e sociais no país.
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