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Preços dos combustíveis: Gasóleo desce, gasolina sobe

24 abr, 2026 - 10:18 • Olímpia Mairos

O preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

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Na próxima semana há nova mexida nos combustíveis, com tendências opostas: o gasóleo deverá descer, enquanto a gasolina volta a subir.

De acordo com a Anarec, o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá descer 4 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar 2,5 cêntimos.

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Os valores estimados têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como as medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para mitigar o impacto das oscilações do mercado internacional dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

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