Transavia France cancela voos devido a efeitos da guerra nos combustíveis

A companhia aérea 'low-cost' Transavia France, subsidiária do grupo franco-neerlandês Air France-KLM, vai cancelar voos em maio e junho devido à subida dos preços do combustível provocada pelo conflito no Médio Oriente.

Esse aumento está, segundo a empresa, a comprometer a viabilidade financeira de algumas das suas rotas.

Num comunicado hoje divulgado, a Transavia France explicou que "devido ao atual contexto geopolítico no Médio Oriente e ao seu impacto nos preços do combustível de aviação, está a ajustar o seu calendário de voos e vê-se obrigada a cancelar vários voos previstos para maio e junho de 2026".

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Embora o comunicado não precise o número de voos afetados, fontes da companhia aérea cifraram-nos em menos de 2% da sua oferta.

No documento, a empresa realçou que os clientes afetados serão informados por correio eletrónico e mensagens escritas e que poderão optar por adiar a viagem gratuitamente, receber o reembolso total do valor do bilhete ou utilizá-lo como crédito para uma data posterior.

Salientou também que, "na maioria" dos casos de cancelamento, será oferecido um voo para a mesma rota num prazo de 24 horas.

Estes cancelamentos estão relacionados com o encerramento do Estreito de Ormuz, que impede a exportação de petróleo bruto e derivados do Golfo Pérsico, região que, antes da guerra, abastecia cerca de 20% do mercado mundial.

No caso do combustível para a aviação, devido à escassez de capacidade de refinação, a Europa importava cerca de metade do seu abastecimento do Golfo Pérsico.

A interrupção da navegação naquela rota fez com que o preço disparasse, e muitas companhias aéreas — entre as quais a própria Transavia — decidiram repercutir pelo menos parte destes aumentos nos seus clientes.

O diretor executivo da Agência Internacional da Energia, Fatih Birol, tinha avisado em meados de abril que a União Europeia não tinha reservas de combustível para aviões para mais de seis semanas.