Combustíveis arrancam semana com preços em sentidos opostos

A semana começa com uma nova alteração nos preços dos combustíveis, marcada por tendências opostas: o gasóleo deverá ficar mais barato, enquanto a gasolina volta a subir.

O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá registar uma descida de 2 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá sofrer um aumento de 2,5 cêntimos por litro.

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Os valores estimados têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como as medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para mitigar o impacto das oscilações do mercado internacional dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro do gasóleo custava na sexta-feira, 24 de abril, 1,968 euros, enquanto o preço médio da gasolina totalizava 1,896 euros.