CTT confirma roubo de dados de clientes

Os CTT - Correios de Portugal confirmam o roubo de dados de clientes, mas garantem que não inclui informação financeira.

Fonte da empresa fala em “exposição externa” de dados “associados à rede de cacifos Locky”, que está relacionada com “um incidente de segurança entretanto contido”.

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O sistema “não foi comprometido” e está em funcionamento, garante a mesma fonte dos CTT.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela CNN Portugal, que cita um pirata informático que diz ter a base de dados deste serviço. O "hacker" terá conseguido aceder a um milhão de dados de clientes.

Segundo os CTT, em causa estão “dados de contacto para notificação de entregas”.

A empresa garante que “não estão envolvidas moradas completas, palavras passe ou dados financeiros”.

O Centro Nacional de Cibersegurança já foi notificado e os clientes afetados serão contactados pelos canais oficiais, “para esclarecimento e acompanhamento personalizado”.