- Noticiário das 19h
- 27 abr, 2026
-
Cibersegurança
CTT confirma roubo de dados de clientes
27 abr, 2026 - 19:00 • Sandra Afonso
"Hacker" terá conseguido aceder a um milhão de dados de clientes. Em causa estão informações de “contacto para notificação de entregas”, diz fonte da empresa.
Os CTT - Correios de Portugal confirmam o roubo de dados de clientes, mas garantem que não inclui informação financeira.
Fonte da empresa fala em “exposição externa” de dados “associados à rede de cacifos Locky”, que está relacionada com “um incidente de segurança entretanto contido”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O sistema “não foi comprometido” e está em funcionamento, garante a mesma fonte dos CTT.
A notícia foi avançada esta segunda-feira pela CNN Portugal, que cita um pirata informático que diz ter a base de dados deste serviço. O "hacker" terá conseguido aceder a um milhão de dados de clientes.
Segundo os CTT, em causa estão “dados de contacto para notificação de entregas”.
A empresa garante que “não estão envolvidas moradas completas, palavras passe ou dados financeiros”.
O Centro Nacional de Cibersegurança já foi notificado e os clientes afetados serão contactados pelos canais oficiais, “para esclarecimento e acompanhamento personalizado”.
- Noticiário das 19h
- 27 abr, 2026
-