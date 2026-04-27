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Álvaro Santos Pereira

Governador do BdP teve de desfazer-se de ações que comprou quando já estava no cargo

27 abr, 2026 - 16:24 • Lusa

O Banco de Portugal refere apenas que a compra de ações foi revertida, mas sem esclarecer se Álvaro Santos Pereira se desfez das ações através de vendas.

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O Banco de Portugal disse esta segunda-feira que o governador, Álvaro Santos Pereira, se desfez das ações que tinha comprado no final do ano passado, quando já estava no cargo, em contacto com o Banco Central Europeu (BCE).

"No âmbito da gestão da sua carteira de aplicações financeiras, o Governador Álvaro Santos Pereira fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS, SA. Após clarificação com o Banco Central Europeu, este reforço foi revertido", disse o Banco de Portugal (BdP) em resposta à Lusa a propósito da notícia publicada pelo jornal Público.

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Segundo fonte oficial do banco central, o "processo está terminado".

O Banco de Portugal refere apenas que a compra de ações foi revertida, mas sem esclarecer se Álvaro Santos Pereira se desfez das ações através de vendas.

O Público noticiou que Álvaro Santos Pereira comprou ações da petrolífera Galp e da retalhista Jerónimo Martins em dezembro passado, dois meses depois de tomar posse, e que o comunicou na declaração de interesses em janeiro. Após a análise do BCE, o governador teve de reverter as transações.

O código de conduta dos responsáveis de bancos centrais não proíbe mas limita a aquisição de ações de empresas privadas, motivo pelo qual o BCE analisou o tema.

Álvaro Santos Pereira, que tomou posse como governador do Banco de Portugal em 06 de outubro (substituindo Mário Centeno), comprou ações da Galp em 17 de dezembro e 29 de dezembro. Nessa última data também comprou ações da Jerónimo Martins.

Segundo o Público, é desconhecido o valor das aquisições mas em cada uma delas foi inferior a 50 mil euros.

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