- Noticiário das 11h
- 27 abr, 2026
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Lucro da Galp dispara 41% para 272 milhões de euros no 1º trimestre
27 abr, 2026 - 09:17 • Lusa
Cerca de 73% deste valor teve origem na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.
A Galp fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro ajustado de 272 milhões de euros, uma subida de 41% face ao período homólogo, sustentado pelo aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil.
Entre janeiro e março, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) também cresceu 41% para 943 milhões de euros, face ao mesmo período de 2025, informou a petrolífera em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Cerca de 73% deste valor teve origem na unidade negócio de 'upstream' - exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural - "cujo EBITDA aumentou 78%, beneficiando do efeito combinado de um incremento de 23% da produção de petróleo e gás natural com o aumento da cotação média do brent", detalha.
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