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Guerra no Médio Oriente
Petróleo atinge preço mais alto das últimas semanas
27 abr, 2026 - 21:09 • Reuters
A subida dos preços acontece numa altura em que as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão estão num impasse.
Os preços do petróleo subiram cerca de 3% esta segunda-feira, atingindo o valor mais elevado das últimas duas semanas.
Os futuros do Brent subiram 2,90 dólares, ou 2,8%, para fechar nos 108,23 dólares por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos avançou 1,97 dólares, ou 2,1%, para os 96,37 dólares.
A subida dos preços acontece numa altura em que as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão estão num impasse e os envios através do Estreito de Ormuz permaneceram limitados, mantendo a oferta global sob pressão.
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Com este desempenho, o Brent registou seis sessões consecutivas de ganhos pela primeira vez desde março de 2025, alcançando o valor de fecho mais alto desde 7 de abril. Já o WTI terminou ao nível mais elevado desde 13 de abril.
“Um alargamento do prémio do Brent para valores de dois dígitos face ao WTI deverá atrair compradores para o Golfo do México e poderá impulsionar as exportações de crude dos Estados Unidos para um novo máximo histórico”, afirmou Bob Yawger, diretor de futuros de energia no Mizuho, numa nota.
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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu uma nova proposta iraniana para resolver o conflito com Teerão com os seus principais conselheiros de segurança nacional, numa altura em que a situação permanece num impasse e o fornecimento energético da região continua reduzido.
“O impasse diplomático significa que, todos os dias, entre 10 e 13 milhões de barris de petróleo não chegam ao mercado internacional, agravando um equilíbrio já apertado. Assim, há apenas uma direção possível para os preços do petróleo”, afirmou Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.
Pelo menos sete navios — sobretudo graneleiros — atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, em linha com a atividade reduzida observada nos últimos dias. Este número representa apenas uma fração da média diária de 140 passagens registada antes do início do conflito com o Irão, a 28 de fevereiro, quando cerca de 20% da oferta mundial de petróleo transitava por aquele estreito.
Além disso, seis petroleiros carregados com crude iraniano foram forçados a regressar ao Irão devido ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos nos últimos dias.
O Presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o povo iraniano pela sua resistência na defesa da independência face à pressão dos Estados Unidos e de Israel, afirmando que Moscovo fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar Teerão.
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