Petróleo atinge preço mais alto das últimas semanas

Os preços do petróleo subiram cerca de 3% esta segunda-feira, atingindo o valor mais elevado das últimas duas semanas.

Os futuros do Brent subiram 2,90 dólares, ou 2,8%, para fechar nos 108,23 dólares por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos avançou 1,97 dólares, ou 2,1%, para os 96,37 dólares.



A subida dos preços acontece numa altura em que as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão estão num impasse e os envios através do Estreito de Ormuz permaneceram limitados, mantendo a oferta global sob pressão.



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Com este desempenho, o Brent registou seis sessões consecutivas de ganhos pela primeira vez desde março de 2025, alcançando o valor de fecho mais alto desde 7 de abril. Já o WTI terminou ao nível mais elevado desde 13 de abril.

“Um alargamento do prémio do Brent para valores de dois dígitos face ao WTI deverá atrair compradores para o Golfo do México e poderá impulsionar as exportações de crude dos Estados Unidos para um novo máximo histórico”, afirmou Bob Yawger, diretor de futuros de energia no Mizuho, numa nota.