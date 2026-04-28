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Incêndios 2025. Apoio a agricultores ultrapassa 30 milhões de euros

28 abr, 2026 - 09:50 • Filipa Ribeiro

Das mais de 8 mil candidaturas aprovadas nas CCDR do Norte e Centro faltam paga perto de 400.

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O Governo recebeu mais de 10 mil candidaturas ao apoio excecional para agricultores afetados pelos incêndios de 2025 e diz ter entregue já 30 milhões de euros.

De acordo com os dados fornecidos à Renascença pelo ministério da Economia e Coesão Territorial os últimos dados atualizados sobre as candidaturas abertas até ao final desta terça feira as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte e centro receberam pelo menos 10 371 candidaturas, destas foram aprovadas 8311.

Segundo a informação avançada há 398 candidaturas aprovadas ainda a aguardar pelo pagamento.

Na CCDR do centro, que registou o maior número de pedidos, foram entregues apoios na ordem dos 17 milhões de euros e no norte de 13 milhões e 700 mil euros.

O prazo para a apresentação das candidaturas que devastaram o Norte e Centro termina esta terça feira. O apoio foi anunciado como resposta para compensar os prejuízos em terrenos agrícolas, equipamentos e outras construções.

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