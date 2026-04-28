Lucro da BP mais que quintuplica entre janeiro e março

A petrolífera BP registou um lucro atribuído no primeiro trimestre de 3.842 milhões de dólares (cerca de 3.286 milhões de euros), um aumento de 459% face ao período homólogo, devido ao aumento dos preços do petróleo bruto.

Num comunicado enviado esta terça-feira à Bolsa de Valores de Londres, a empresa indicou que, no primeiro trimestre de 2025, o lucro atribuído tinha atingido os 687 milhões de dólares, mas a subida do preço do petróleo bruto devido à guerra no Irão fez com que os lucros se multiplicassem este ano.

O lucro antes de impostos da BP atingiu, entre janeiro e março de 2026, 7.365 milhões de dólares, mais 135% do que no mesmo trimestre do ano passado.

As receitas da empresa no primeiro trimestre foram de 53.371 milhões de dólares, um aumento de 11,46% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto os custos de produção situaram-se nesse período em 8.537 milhões de dólares e os custos de administração e distribuição atingiram 4.626 milhões de dólares.

Já as vendas e receitas operacionais, no trimestre, atingiram 52.255 milhões de dólares.

A BP informou também que a sua dívida situava-se, em 31 de março, em 25.309 milhões de dólares, contra os 26.968 milhões registados no mesmo período do ano passado.

A presidente executiva (CEO) da BP, Meg O'Neill, afirmou que a indústria petrolífera "opera num ambiente de conflito e complexidade, desempenhando um papel vital para garantir o abastecimento de energia".

A empresa, indicou a responsável, registou "mais um sólido desempenho operacional e financeiro", com um aumento da produção no Golfo do México e na BPX Energy, a filial terrestre nos Estados Unidos, o que permitiu manter estáveis os níveis de produção apesar das interrupções atuais.

Estes resultados foram divulgados num momento em que os preços do petróleo atingiram níveis históricos devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa parte do petróleo bruto consumido a nível global, especialmente nos países asiáticos.