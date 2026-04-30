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BCE deixa juros inalterados em 2%
30 abr, 2026 - 13:27 • Lusa
"O Conselho do Banco Central Europeu decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE", refere um comunicado publicado no portal.
O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as taxas de juro inalteradas em 2%, pela sétima vez consecutiva, considerando que continua "bem posicionado para navegar a atual incerteza" devido à guerra no Médio Oriente.
"O Conselho do Banco Central Europeu decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE", refere um comunicado publicado no seu portal, em que assinala que a guerra no Médio Oriente "provocou um aumento pronunciado dos preços dos produtos energéticos, fazendo subir a inflação e pesando sobre o sentimento económico".
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