"É pouco e vem tarde". CAP critica apoios aos agricultores

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) entende que são insuficientes e tardios os apoios anunciados pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, dedicados à agricultura.

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, 60 milhões de euros para os agricultores de regadio que tiveram largos prejuízos com o mau tempo. Aprovado ficou também um apoio de 20 milhões de euros para os agricultores expostos ao aumento de preço da energia e fertilizantes, face ao conflito no Médio Oriente.

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Em declarações à Renascença, Luís Mira, secretário-geral da CAP, faz uma comparação com Espanha para dizer que estes apoios não chegam.

"Os 20 milhões comparados com aquilo que Espanha atribuiu aos seus agricultores, pela mesma razão, o aumento dos fertilizantes, foram 500 milhões, isto é 4% do que Espanha atribuiu. É pouco e vem tarde porque Espanha já o fez há dois meses e só hoje é que foi anunciado. Ainda vamos ver como se legisla, como se paga e conhecer os detalhes que não se conhecem. Foi um anúncio", declara.

Luís Mira acusa ainda que o Governo não está a pensar na competitividade do setor.

"Aquilo que Portugal precisa é de ter condições de competitividade para os nossos mais diretos concorrentes que são os agricultores espanhóis, que são nossos vizinhos. Assim é impossível. Por outro lado, o combustível pesa também muito nas contas da agricultura. A diferença é de um custo de mais de 50 por cento, neste momento. Isso representa 70 por cento da energia utilizada na agricultura, que é o gasóleo. Não é possível ser competitivo desta maneira. O Governo português não acautelou as condições de competitividade para os agricultores", aponta.

O secretário-geral da CAP afirma ter ainda pouca informação sobre a forma como vai ser distribuído e aplicado o dinheiro, referindo que aguarda por mais detalhes da parte do Governo, mas avisa que o valor está longe daquele que seria necessário.