Outra vez a subir. Prestação da casa aumenta nos contratos com Euribor a 3, 6 e 12 meses

A prestação da casa vai subir em maio para créditos com taxa variável a seis meses, três meses e 12 meses, segundo adiantou a Deco Proteste.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um "spread" (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, os contratos que mais sobem são a 12 meses, que passam a pagar ao banco 694,42 euros, mais 50,39 euros face à última revisão, de maio de 2025.

Os contratos com Euribor a seis meses sobem 28,62 euros, face a novembro, para 669,72 euros.

A três meses passam a pagar mais 11,98 euros, em relação a fevereiro, com a prestação a atingir 646,65 euros.

As Euribor subiram em todos os prazos, de 2,143% para 2,747% a 12 meses, de 2,107% para 2,454% a seis meses e de 2,028% para 2,175% a três meses.

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Em 19 de março, a Deco Proteste já tinha alertado para o impacto da subida das Euribor na prestação da casa, assinalando que vai ter efeitos "já no próximo mês", apesar da manutenção das taxas diretoras pelo Banco Central Europeu (BCE).

"Apesar de o Banco Central Europeu (BCE) ter optado por manter as taxas diretoras, adotando uma postura cautelosa face à incerteza económica decorrente da guerra no Médio Oriente, os mercados já estão a reagir ao aumento da inflação", apontou, na altura, a Deco Proteste.

A Deco Proteste regista que as taxas Euribor utilizadas como indexante na maioria dos contratos de crédito à habitação com taxa variável em Portugal "já inverteram a tendência de descida das últimas semanas e iniciaram a subida que se tem intensificado nos últimos dias".

O BCE decidiu esta quinta-feira manter as taxas de juro inalteradas em 2%, pela sétima vez consecutiva, considerando que continua "bem posicionado para navegar a atual incerteza" devido à guerra no Médio Oriente.