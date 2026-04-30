Vem aí uma subida significativa dos preços dos combustíveis

A próxima semana deverá trazer uma subida significativa dos preços dos combustíveis.

De acordo com a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), e tendo por base o fecho do mercado de quarta-feira, o gasóleo — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá subir cerca de 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá registar um aumento de aproximadamente 6 cêntimos por litro.

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Esta previsão assenta em valores médios calculados com base nas cotações da matéria-prima no fecho dos mercados, podendo, por isso, sofrer alterações.

Os valores estimados têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como as medidas fiscais temporárias do Governo, criadas para mitigar o impacto das oscilações do mercado internacional.

Recorde-se que o Governo está a aplicar um desconto extraordinário e temporário no ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos), sempre que o preço da gasolina e do gasóleo ultrapassa os 10 cêntimos por litro face ao valor de referência.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.