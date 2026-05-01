Trump impõe tarifas de 25% sobre automóveis importados da UE

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que irá aumentar as tarifas em carros e camiões importados da União Europeia em 25%, referindo que o bloco europeu falhou em cumprir o seu acordo comercial com Washington.

"Como a União Europeia não está a cumprir inteiramente com o que foi acordado no Acordo Comercial, na próxima semana irei cobrar tarifas à União Europeia em carros e camiões que cheguem aos Estados Unidos. A tarifa será aumentada para 25%", escreveu na rede social Truth Social.

De fora desta medida estão empresas que produzam carros ou camiões em fábricas nos Estados Unidos, numa novidade que tem como objetivo forçar fabricantes a mudarem a sua produção para território norte-americano.

"São milhares de milhões de dólares a chegarem aos Estados Unidos e isso força-os a mudarem a sua produção de forma mais rápida", explicou o presidente norte-americano.