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Comércio
Trump impõe tarifas de 25% sobre automóveis importados da UE
01 mai, 2026 - 18:03 • Diogo Camilo
Presidente de comissão do Parlamento Europeu diz que Estados Unidos são "pouco confiáveis" e que medida anunciada por Trump é "inaceitável".
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que irá aumentar as tarifas em carros e camiões importados da União Europeia em 25%, referindo que o bloco europeu falhou em cumprir o seu acordo comercial com Washington.
"Como a União Europeia não está a cumprir inteiramente com o que foi acordado no Acordo Comercial, na próxima semana irei cobrar tarifas à União Europeia em carros e camiões que cheguem aos Estados Unidos. A tarifa será aumentada para 25%", escreveu na rede social Truth Social.
De fora desta medida estão empresas que produzam carros ou camiões em fábricas nos Estados Unidos, numa novidade que tem como objetivo forçar fabricantes a mudarem a sua produção para território norte-americano.
"São milhares de milhões de dólares a chegarem aos Estados Unidos e isso força-os a mudarem a sua produção de forma mais rápida", explicou o presidente norte-americano.
Em reação ao anúncio, o presidente da comissão do comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, considerou que os EUA "são um parceiro comercial pouco confiável".
"Esta última medida demonstra o quão pouco confiável é o lado dos EUA. Não é assim que se tratam parceiros próximos. Agora só podemos responder com a máxima clareza e firmeza, aproveitando a força de nossa posição", afirmou, citado pela Reuters, considerando o comportamento de Trump "inaceitável".
O responsável europeu vincou que a UE está a respeitar o acordo comercial, contrariando Trump, que no ano passado impôs uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE. Lange considera ainda que os Estados Unidos têm violado o acordo repetidamente em mais de 400 produtos que são sujeitos a "uma tarifa média de 26%".
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