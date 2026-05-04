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Entidade Orçamental

Administrações Públicas com um excedente de 209 milhões até março

04 mai, 2026 - 16:30 • Sandra Afonso

A despesa está a crescer quase duas vezes mais do que a receita, o que diminuiu o excedente orçamental até março, face ao mesmo período no ano anterior.

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A nota mensal divulgada esta segunda-feira pela Entidade Orçamental indica que as Administrações Públicas (AP) registaram, em março de 2026, um excedente de 209 milhões de euros. Isto representa um decréscimo de 1399 milhões de euros, face ao período homólogo.

A entidade justifica esta quebra com o crescimento da despesa (11,9%), muito acima do aumento da receita (6,1%).

Entre as operações que fizeram aumentar a despesa estão os pagamentos de dívidas pelo Serviço Nacional de Saúde em março, em 1059,2 milhões de euros.

Na receita, destaque para as moratórias, que adiaram pagamentos, e a isenção de pagamento de TSU para as empresas afetadas pelo comboio de tempestades.

A receita fiscal subiu 2,3%, sobretudo com a execução do IRS (3,1%), do IMI (195,9%) e do IVA (1,5%). Em sentido contrário, a receita de IRC caiu -24,2%. A receita com contribuições subiu 7,4%.

O investimento aumentou 35%, com a construção de habitação e outras obras, além da ferrovia, com a aquisição de material circulante pela CP.

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