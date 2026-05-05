Bruxelas dá luz verde: Governo vai taxar os lucros extraordinários das empresas de energia

O ministro das Finanças confirmou esta terça-feira que será apresentada uma proposta ao Parlamento para taxar os lucros extraordinários das empresas de energia.

Em declarações em Bruxelas, à margem da reunião dos ministros das finanças, Miranda Sarmento adiantou que vai tomar em conta a taxa criada pelo Governo de António Costa em 2022, na anterior crise dos preços dos combustíveis, e "melhorá-la".

"Vamos pegar nas medidas tomadas em 2022, calibrá-las, melhorá-las e, a breve trecho, apresentar ao Parlamento uma proposta", garante o ministro.

O governante admite ainda que a nova taxa pode abranger as grandes superfícies, como aconteceu em 2022 e 2023. “Estamos a avaliar todas as possibilidades”, diz Miranda Sarmento.

A Comissão Europeia aprovou o pedido entregue no inicio de abril por cinco Estados membros, incluindo Portugal, que enviaram uma carta a pedir autorização para criarem um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas energéticas.

Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Portugal receberam esta semana a resposta positiva do executivo comunitário e o governo português já decidiu avançar com a medida, que ainda tem de passar pelo Parlamento.