IA "está a criar um enorme número de empregos", segundo CEO da Nvidia

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou na segunda-feira em Los Angeles que a Inteligência Artificial (IA) está a "criar um número enorme de empregos", defendendo os benefícios da tecnologia num discurso na Milken Global Conference 2026.

"Todas as empresas de IA estão a contratar que nem loucas", afirmou o executivo, que lidera uma das empresas mais importantes na produção de 'chips' que alimentam os sistemas da nova indústria.

Huang mencionou os empregos criados em engenharia de software, na construção de centros de dados e nas fábricas de circuitos integrados.

"Foram investidos 100 mil milhões de dólares em 'startups' no ano passado, o maior investimento da história", afirmou. "Esse dinheiro todo foi para empregos", acrescentou.

O CEO considerou que esta expansão oferece a oportunidade de reindustrialização, por causa da necessidade de grandes fábricas de componentes. Disse também que a IA "é a melhor oportunidade do mundo para modernizar a rede energética".

No entanto, está a espalhar-se uma desconfiança em relação à tecnologia, em especial pela perceção da ameaça aos empregos, que Huang considerou necessário resolver.

"A minha maior preocupação é assustarmos as pessoas ao ponto de a IA ser tão impopular que as pessoas não a usam", indicou.

O executivo ressalvou que haverá deslocação e eliminação de certo tipo de postos de trabalho, mas com maior criação de outras posições.

"Todos os empregos vão ser afetados", admitiu, referindo que os jovens que estão agora a licenciar-se terão de ter competências em IA para serem bem-sucedidos no mercado de trabalho.

Huang disse ainda que é responsabilidade da indústria garantir que a tecnologia é segura e que as salvaguardas nos grandes modelos de linguagem hoje são "muito melhores" do que eram há dois anos.

Também considerou que deve haver regulações, em especial nalguns setores críticos. "Todas as aplicações da IA na saúde têm de ser reguladas da mesma forma que outros instrumentos médicos", defendeu. "Um carro autónomo tem de ter uma carta de condução", exemplificou ainda.

Huang contrariou o mote de Silicon Valley "move fast and break things", que incita os inovadores a moverem-se de forma rápida e a partir coisas pelo caminho.

"Devemos mover-nos rapidamente, mas não devemos partir coisas", declarou, salientando que as tecnologias melhores também são mais seguras.

Perante os cientistas que alertam para os perigos existenciais da Inteligência Artificial, Huang tomou a posição contrária. "Estão errados ao pensar que não há muitas pessoas inteligentes a trabalharem para prevenir que [os cenários de desastre] aconteçam".

A Milken Global Conference decorre até 6 de maio em Beverly Hills, Los Angeles, com chefes de estado, representantes diplomáticos, empresários e investidores de todo o mundo.