Portugal e Espanha reforçam cooperação energética com novo Observatório Ibérico

A Agência para a Energia (ADENE) e o Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) formalizaram esta terça-feira, em Madrid, um memorando de colaboração para a criação do Observatório Ibérico da Energia, uma nova plataforma destinada a monitorizar, analisar e divulgar informação estratégica sobre a transição energética e a eficiência energética em Portugal e Espanha.

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A iniciativa concretiza um dos compromissos assumidos na XXXVI Cimeira Luso-Espanhola, realizada a 6 de março em Huelva, encontro que resultou em 12 acordos bilaterais e numa declaração conjunta sobre segurança climática.

O memorando foi assinado pelo presidente da ADENE, Nelson Lage, pela vice-presidente Ana Paula Rodrigues e pelo diretor-geral do IDAE, Miguel Rodrigo Gonzalo, estabelecendo um quadro de cooperação técnica e institucional que reforça o papel estratégico da energia na agenda ibérica.

Para Nelson Lage, citado em comunicado, o Observatório representa mais do que um instrumento técnico: é um passo estrutural na cooperação entre os dois países.

“O Observatório Ibérico da Energia representa um passo decisivo na construção de uma base comum de conhecimento entre Portugal e Espanha”, afirma, sublinhando que “partilhar dados, metodologias e boas práticas é hoje uma condição indispensável para uma transição energética justa e competitiva”.

O Observatório pretende funcionar como uma plataforma agregadora de informação pública e comparável sobre o setor energético, com enfoque na eficiência energética, nas energias renováveis e nos desafios da transição energética.

Entre os principais eixos de cooperação estão o intercâmbio de dados relevantes para a definição de políticas energéticas, a partilha de experiências e boas práticas, bem como o desenvolvimento de estudos, análises e iniciativas conjuntas de interesse comum.

Do lado espanhol, Miguel Rodrigo Gonzalo destaca o impacto direto da iniciativa na qualidade da decisão pública e na convergência entre os dois países.

“Espanha e Portugal partilham o compromisso com a agenda climática”, afirmou, acrescentando que “o Observatório Ibérico da Energia será um instrumento eficaz para intensificar a nossa cooperação e acelerar a implementação das energias renováveis e da eficiência energética”.

Um dos domínios centrais desta parceria será o combate à pobreza energética, através da troca de soluções e instrumentos de apoio a consumidores vulneráveis — área em que a ADENE tem assumido um papel de relevo em Portugal.

O acordo contempla ainda a colaboração na eficiência energética da indústria, no desempenho energético de produtos e processos, e na promoção das comunidades de energia e do autoconsumo coletivo, em linha com os objetivos europeus de neutralidade climática, competitividade e coesão social.

A assinatura do memorando surge num momento simbólico, assinalando os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha ao projeto europeu, e reforça também a articulação no âmbito da Energy Network (EnR).

Com a criação do Observatório Ibérico da Energia, os dois países dão um passo decisivo para transformar dados em conhecimento estratégico, apoiar políticas públicas mais informadas e consolidar a Península Ibérica como um espaço de referência na transição energética justa e competitiva.