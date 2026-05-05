Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Energia

Portugal e Espanha reforçam cooperação energética com novo Observatório Ibérico

05 mai, 2026 - 14:54 • Olímpia Mairos

Com a criação do Observatório Ibérico da Energia, os dois países dão um passo decisivo para transformar dados em conhecimento estratégico, apoiar políticas públicas mais informadas e consolidar a Península Ibérica como um espaço de referência na transição energética justa e competitiva.

A+ / A-

A Agência para a Energia (ADENE) e o Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) formalizaram esta terça-feira, em Madrid, um memorando de colaboração para a criação do Observatório Ibérico da Energia, uma nova plataforma destinada a monitorizar, analisar e divulgar informação estratégica sobre a transição energética e a eficiência energética em Portugal e Espanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A iniciativa concretiza um dos compromissos assumidos na XXXVI Cimeira Luso-Espanhola, realizada a 6 de março em Huelva, encontro que resultou em 12 acordos bilaterais e numa declaração conjunta sobre segurança climática.

O memorando foi assinado pelo presidente da ADENE, Nelson Lage, pela vice-presidente Ana Paula Rodrigues e pelo diretor-geral do IDAE, Miguel Rodrigo Gonzalo, estabelecendo um quadro de cooperação técnica e institucional que reforça o papel estratégico da energia na agenda ibérica.

Para Nelson Lage, citado em comunicado, o Observatório representa mais do que um instrumento técnico: é um passo estrutural na cooperação entre os dois países.

“O Observatório Ibérico da Energia representa um passo decisivo na construção de uma base comum de conhecimento entre Portugal e Espanha”, afirma, sublinhando que “partilhar dados, metodologias e boas práticas é hoje uma condição indispensável para uma transição energética justa e competitiva”.

O Observatório pretende funcionar como uma plataforma agregadora de informação pública e comparável sobre o setor energético, com enfoque na eficiência energética, nas energias renováveis e nos desafios da transição energética.

Entre os principais eixos de cooperação estão o intercâmbio de dados relevantes para a definição de políticas energéticas, a partilha de experiências e boas práticas, bem como o desenvolvimento de estudos, análises e iniciativas conjuntas de interesse comum.

Do lado espanhol, Miguel Rodrigo Gonzalo destaca o impacto direto da iniciativa na qualidade da decisão pública e na convergência entre os dois países.

“Espanha e Portugal partilham o compromisso com a agenda climática”, afirmou, acrescentando que “o Observatório Ibérico da Energia será um instrumento eficaz para intensificar a nossa cooperação e acelerar a implementação das energias renováveis e da eficiência energética”.

Um dos domínios centrais desta parceria será o combate à pobreza energética, através da troca de soluções e instrumentos de apoio a consumidores vulneráveis — área em que a ADENE tem assumido um papel de relevo em Portugal.

O acordo contempla ainda a colaboração na eficiência energética da indústria, no desempenho energético de produtos e processos, e na promoção das comunidades de energia e do autoconsumo coletivo, em linha com os objetivos europeus de neutralidade climática, competitividade e coesão social.

A assinatura do memorando surge num momento simbólico, assinalando os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha ao projeto europeu, e reforça também a articulação no âmbito da Energy Network (EnR).

Com a criação do Observatório Ibérico da Energia, os dois países dão um passo decisivo para transformar dados em conhecimento estratégico, apoiar políticas públicas mais informadas e consolidar a Península Ibérica como um espaço de referência na transição energética justa e competitiva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 05 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)