PRR: Bruxelas já pagou mais de 400 mil milhões e pede que apoios combatam crise energética

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira que já entregou aos Estados-membros mais de 400 mil milhões de euros, em pagamentos no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financia os PRR. Apela agora para que nesta reta final do plano, cujo prazo de execução termina no final de agosto, parte do dinheiro seja canalizado para "a crise energética".

Em comunicado, o executivo comunitário defende que "este valor histórico sublinha o papel crucial do mecanismo na promoção de reformas e investimentos transformadores que aceleram a independência energética da Europa, as transições ecológica e digital, bem como a resiliência e competitividade a longo prazo da União".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Bruxelas considera que, nesta altura, o impacto dos Planos nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR) "se torna cada vez mais visível, reforçando a capacidade da UE para enfrentar a crise energética e, ao mesmo tempo, lançando as bases para um futuro sustentável, inovador e inclusivo".

O mecanismo termina no final de 2026. Os Estados-membros têm de concluir todos os marcos até agosto e apresentar os pedidos finais de pagamento até setembro.

Ao PRR português foram atribuídos 22,2 mil milhões de euros: 16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,9 mil milhões de euros em empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Portugal já recebeu 11,24 mil milhões de euros em subvenções e 3,68 mil milhões de euros em empréstimos e a taxa de execução do plano está em 60%.