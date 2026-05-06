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BCP com lucros recorde de 306 milhões no primeiro trimestre

06 mai, 2026 - 19:14 • Redação, com Lusa

"No BCP não há lucros excessivos nem inesperados", afirma o presidente do banco, Miguel Maya.

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O BCP teve lucros recorde de 305,8 milhões de euros entre janeiro e março mais 25,6% do que nos primeiros três meses de 2025, divulgou esta quarta-feira o banco em conferência de imprensa.

O resultado das operações internacionais aumentou 65% e a operação em Portugal cresceu 21%, para 275 milhões de euros.

As comissões somaram um total de 218 milhões de euros, uma subida de 8,2% em relação ao período homólogo.

"No BCP não há lucros excessivos nem inesperados"

O presidente do BCP disse que o banco não tem lucros excessivos ou inesperados pois resultam do capital investido e do trabalho que vem sendo feito.

"No BCP não há lucros excessivos nem inesperados. Nem excessivos para o enorme capital investido pelos acionistas, nem inesperados pois todos estes lucros foram resultado dos trabalhadores do banco e da estratégia", disse Miguel Maya aos jornalistas.

Sobre um possível imposto sobre a banca (após o adicional de solidariedade ter sido anulado pelo Tribunal Constitucional e ter sido devolvido aos bancos pelo Estado) – que o Governo disse há meses que está a estudar mas sem novidades entretanto –, o presidente executivo do BCP afirmou não conhecer o que se passará nessa matéria mas advertiu que é importante que não venha distorcer a concorrência.

Quanto à Fosun poder deixar de ser acionista do BCP, respondeu Miguel Maya que vem ouvindo recorrentemente essa possibilidade e que "até hoje os acionistas estão cá", acrescentando que ainda hoje ouviu palavras de apreço desses acionistas à evolução do banco.

"Sobre estratégias acionistas respondem os acionistas. Se estou preocpuado com o tema? Não", declarou.

Miguel Maya falou ainda do contexto "desafiante" da economia (decorrente da situação internacional), mas disse acreditar que o BCP irá cumprir o plano estratégico.

"Estamos confiantes na capacidade de gerar negócios e resultados", disse.

Miguel Maya é presidente do BCP desde 2018. Na quinta-feira realiza-se a assembleia-geral anual de acionistas na qual o gestor deverá ser reconduzido no cargo mais quatro anos (até 2029).

O BCP tem como principais acionistas o grupo chinês Fosun, com 20,03%, e a petrolífera Sonangol, com 19,49%.

O banco tem uma grande dispersão de ações. Hoje, na bolsa de Lisboa, as ações do BCP subiram 3,49% para 92 cêntimos.

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