Lucros da EDP Renováveis aumentam 36% no primeiro trimestre para 70 milhões de euros

A EDP Renováveis (EDPR) teve lucros de 70 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 36% do que nos mesmos meses de 2025, revelou esta quarta-feira a empresa.

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) cresceu 2%, para 488 milhões de euros.

Segundo a comunicação enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados recorrentes (em termos comparáveis, sem impactos extraordinários) da EDP Renováveis no primeiro trimestre cresceram 9%, para 71 milhões de euros.

Estes resultados líquidos recorrentes excluem "o efeito cambial, sem ganhos materiais de rotação de ativos" e foram impulsionados "pelo crescimento nos Estados Unidos" e pelo "desempenho operacional eficiente", disse a EDP Renováveis, na mesma comunicação.

Quanto ao EDITDA recorrente aumentou 2% no primeiro trimestre em termos homólogos (comparando com o mesmo período de 2025), para 489 milhões de euros.

A empresa de energia do Grupo EDP (Energias de Portugal) teve receitas de 711 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 7% do que entre janeiro e março de 2025, coincidindo com um preço médio de venda da eletricidade inferior em 9%, "impactado por preços estáveis na América do Norte e preços mais baixos na Europa".

Em paralelo, as vendas de eletricidade diminuíram 5% em termos homólogos no primeiro trimestre, para 591 milhões de euros (numa variação que seria "neutral, excluindo o efeito cambial"), segundo a EDP Renováveis.

Os custos operacionais recorrentes diminuíram 11%, quando comparados com o primeiro trimestre de 2025.

A EDP Renováveis concluiu o primeiro trimestre deste ano com uma capacidade de produção de eletricidade instalada de 20.485 megawatts (MW) e produziu 11.299 gigawatts-hora (GWh), mais 3% do que nos mesmos meses de 2025.

A EDP Renováveis, que tem sede em Madrid, é uma empresa subsidiária e detida maioritariamente pelo Grupo EDP (Energias de Portugal), operando no domínio das energias renováveis.

No ano passado, teve lucros de 216 milhões de euros.