TAP vende negócio de "handling" à Menzies

A TAP anunciou esta quinta-feira que fechou um acordo para vender 49,9% da Serviços Portugueses de Handling (SPdH) à empresa Menzies.

"A TAP informa que celebrou com a Menzies Aviation e com a SPdH os contratos relativos à alienação à Menzies da totalidade da participação detida pela TAP no capital social da SPdH (49,9%)", indica a transportadora aérea nacional, em comunicado.

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A TAP e a Menzies também acordaram a "continuidade da prestação de serviços de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal/Porto Santo".

A transportadora aérea refere que "a celebração dos contratos constitui um passo determinante para a efetiva transmissão da participação social da TAP na SPdH, permitindo a concretização da operação de desinvestimento e o reforço do foco da companhia no seu negócio principal de aviação, em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito da decisão da Comissão Europeia que aprovou o plano de reestruturação do grupo TAP".