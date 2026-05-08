- Noticiário das 11h
- 08 mai, 2026
-
Em Destaque
AIE recomenda retirar custos não energéticos da fatura da eletricidade
08 mai, 2026 - 09:17 • Lusa
A Agência Internacional de Energia defende que Portugal retire da fatura da eletricidade custos não ligados à energia nem à rede, para acelerar a eletrificação da economia e reduzir os preços para consumidores e empresas.
Governo vai lançar “rapidamente” novos apoios para veículos elétricos
Maria da Graça Carvalho rejeita, para já, reduzir (...)
A AIE sublinha, contudo, que o reforço dos sinais de preço “deve andar de mãos dadas com a manutenção de tarifas acessíveis”, tendo em conta os níveis relativamente elevados de pobreza energética em Portugal.
O relatório considera ainda que os fundos públicos devem ser direcionados para as famílias de baixos rendimentos, alertando que muitos programas de apoio existentes nem sempre chegam às famílias vulneráveis nem permitem renovações profundas.
- Noticiário das 11h
- 08 mai, 2026
-
Comentários