Governo reduz desconto no ISP para o gasóleo e gasolina

O Governo vai reduzir o desconto extraordinário do ISP para o gasóleo em 1,47 cêntimos por litro e na gasolina em 0,21 cêntimos por litro, face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços.

O corte no desconto do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) vai acontecer numa semana em que estão previstas descidas nos preços dos combustíveis.

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De acordo com a Anarec - Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá registar uma descida de 9 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá descer cerca de 2 cêntimos por litro a partir de segunda-feira.



Os preços dos combustíveis continuam sob forte pressão devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente, marcado pelos confrontos militares entre os EUA, Israel e o Irão.

Esta sexta-feira, os preços do petróleo subiram cerca de 1%, depois de novos confrontos entre os Estados Unidos e o Irão terem ameaçado um cessar-fogo já frágil e reduzido as esperanças de progressos na reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

O preço médio do gasóleo simples em Portugal era de 2,034 euros por litro, na quinta-feira, 7 de maio, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A gasolina simples 95 custava 1,994 euros por litro.

[em atualização]