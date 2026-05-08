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Preços dos combustíveis descem para a semana

08 mai, 2026 - 09:57 • Olímpia Mairos

A descida é mais significativa no gasóleo.

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A próxima semana deve trazer novas mexidas nos preços dos combustíveis, com impacto positivo no bolso dos consumidores.

De acordo com a Anarec (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis), o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá registar uma descida de 9 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá descer cerca de 2 cêntimos por litro.

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Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

Os preços dos combustíveis continuam sob forte pressão devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente, marcado pelos confrontos militares entre os EUA, Israel e o Irão.

Esta sexta-feira, os preços do petróleo subiram cerca de 1%, depois de novos confrontos entre os Estados Unidos e o Irão terem ameaçado um cessar-fogo já frágil e reduzido as esperanças de progressos na reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

Perante a subida dos preços, o Governo português reiterou que avançará com uma nova redução extraordinária e temporária do ISP sempre que o aumento dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos por litro, numa tentativa de travar o impacto da escalada nos consumidores.

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