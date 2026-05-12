Bancos devolvem 8,9 milhões de euros a clientes

Os bancos devolveram 8,91 milhões de euros aos clientes bancários em 2025 na sequência de ações realizadas pelo Banco de Portugal (BdP), tendo recebido mais reclamações dentro das suas competências, foi esta terça-feira divulgado. Os valores representam uma quebra face aos 22,26 milhões de euros do ano anterior – um valor impulsionado por um único caso, que pesou 15,5 milhões de euros –, encontrando-se em linha com os 8,25 milhões de euros de 2023. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo BdP no Relatório de Supervisão Comportamental referente a 2025 e comportam 8,24 milhões de euros em comissões e cerca de 670 mil euros em juros. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre as comissões, 4,20 milhões de euros decorreram de infrações relacionadas com preçário, 2,11 milhões de euros na adequação de produtos, 1,33 milhões de euros por mora e perto de 600 mil euros por outros motivos. Em 2025, o supervisor bancário recebeu 33.375 reclamações, uma descida de 2,3% face a 2024, embora apenas 22.795 estivessem dentro das suas competências (uma subida de 1,1%).

No documento, o banco central refere que este aumento "ocorreu após uma redução acentuada no ano anterior (-16,4%)" e que a evolução recente "aponta para uma estabilização do volume de reclamações na esfera de supervisão do Banco de Portugal". Os depósitos bancários continuaram a ser a matéria mais reclamada, representando um terço (32%, igual a um ano antes) entre as reclamações dentro da competência do regulador, seguindo-se o crédito aos consumidores, com 27% (contra 25% em 2024). Também as transferências a crédito viram uma subida da proporção que representam neste indicador, passando de 8% em 2024 para 11% no ano passado. Com 11%, também, estavam os cartões de pagamento, menos um ponto percentual do que no ano anterior. Já o crédito à habitação e hipotecário, que em 2024 representou 13% das reclamações nas competências do BdP, em 2025 totalizou 10%. No campo dos depósitos bancários, a movimentação da conta foi a principal causa de reclamações, com 2.707, seguindo-se a denúncia ou resolução de contrato (1.056), o acesso a produtos e serviços (954) e informação contratual e pré-contratual (949). O Abanca Corporación Bancaria S. A. -- Sucursal em Portugal foi o banco com mais reclamações por mil contas de depósito à ordem (1,25), seguindo-se o Activobank (0,63) e o Novo Banco (0,57). No crédito aos consumidores (6.134 reclamações, mais 11%), as responsabilidades de crédito foram a principal razão de queixa, sobretudo pela "comunicação pelas instituições de informação incorreta à CRC [Central de Responsabilidades de Crédito] e atrasos na sua correção". O Universo (1,63) e as sucursais em Portugal do Volkswagen Bank (1,44), Santander Consumer Finance (1,39), CA Auto Bank (1,35) e RCI Banque (1,35) foram as instituições que mais reclamações receberam por cada mil contratos de crédito aos consumidores no ano passado. No segmento dos cartões de pagamento, a autorização de operações de pagamento, com 1.245 reclamações, foi a matéria que levou mais clientes a contactarem o supervisor. Tal deveu-se principalmente pela utilização do instrumento de pagamento, "sobretudo em contexto digital, sem o consentimento do respetivo titular" e "a responsabilidade das instituições pela execução de operações alegadamente não autorizadas".