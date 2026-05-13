CP paga mais 105 milhões para acelerar entrega de novos comboios em cinco meses

A CP vai pagar 105 milhões de euros acima do previsto para acelerar a entrega de mais de 150 comboios novos, encomendados ao consórcio Alstom-DST. O valor compra uma redução de cinco meses na entrega dos comboios face ao contrato original. A notícia foi avançada pela revista Sábado e confirmada pela Renascença através dos documentos publicados no Portal BASE. Em causa está um aditamento ao contrato original, no valor total de 318 milhões de euros — onde se inclui a compra de mais unidades do que as 117 previstas pelo último Governo de António Costa (que lançou o concurso). A Comboios de Portugal assinou, em outubro de 2025, o contrato da compra de 117 novos comboios, quase dois anos após a escolha da Alstom e DST como vencedoras do concurso público — cuja impugnação perdeu o efeito suspensivo no ano passado, mas continua por resolver definitivamente em tribunal. Para compensar o atraso, o Governo deu ordem à empresa pública, em setembro de 2025, para exercer imediatamente a opção de compra de mais 36 comboios, aumentando a encomenda para 153 automotoras.

O aditamento, de março de 2026, eleva o preço da encomenda para 1.064 milhões de euros. No contrato estão incluídos não só os 153 novos comboios, e as respetivas peças de substituição e ferramentas especiais, como a construção de oficinas de manutenção em Guifões, Matosinhos, a este das oficinas da CP já existentes. A entrega do primeiro comboio mantém-se 40 meses após a entrada em vigor do contrato — 22 de outubro de 2025. Essa espera de três anos e quatro meses significa que a primeira automotora é entregue à CP em fevereiro de 2029. A Alstom e DST estão obrigadas a entregar pelo menos três comboios por mês até março de 2030. Só no 54.º mês do contrato, abril de 2030, é que o ritmo aumenta, através da sobreposição de entregas de comboios para os serviços suburbanos e comboios para o serviço regional, atingindo um máximo de seis por mês.