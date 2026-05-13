- Noticiário das 16h
- 13 mai, 2026
-
Transportes
CP paga mais 105 milhões para acelerar entrega de novos comboios em cinco meses
13 mai, 2026 - 15:17 • João Pedro Quesado
Os novos comboios dividem-se por vários serviços da CP: 34 têm como destino o serviço suburbano da Linha de Cascais, 28 dividem-se pelos serviços urbanos de Lisboa e Porto e 55 são para serviços regionais.
A CP vai pagar 105 milhões de euros acima do previsto para acelerar a entrega de mais de 150 comboios novos, encomendados ao consórcio Alstom-DST. O valor compra uma redução de cinco meses na entrega dos comboios face ao contrato original.
A notícia foi avançada pela revista Sábado e confirmada pela Renascença através dos documentos publicados no Portal BASE. Em causa está um aditamento ao contrato original, no valor total de 318 milhões de euros — onde se inclui a compra de mais unidades do que as 117 previstas pelo último Governo de António Costa (que lançou o concurso).
A Comboios de Portugal assinou, em outubro de 2025, o contrato da compra de 117 novos comboios, quase dois anos após a escolha da Alstom e DST como vencedoras do concurso público — cuja impugnação perdeu o efeito suspensivo no ano passado, mas continua por resolver definitivamente em tribunal. Para compensar o atraso, o Governo deu ordem à empresa pública, em setembro de 2025, para exercer imediatamente a opção de compra de mais 36 comboios, aumentando a encomenda para 153 automotoras.
Ferrovia
Governo admite que CP possa comprar até 26 comboios de alta velocidade mas só autoriza já a compra de 12
Autorização publicada em Diário da República permi(...)
O aditamento, de março de 2026, eleva o preço da encomenda para 1.064 milhões de euros. No contrato estão incluídos não só os 153 novos comboios, e as respetivas peças de substituição e ferramentas especiais, como a construção de oficinas de manutenção em Guifões, Matosinhos, a este das oficinas da CP já existentes.
A entrega do primeiro comboio mantém-se 40 meses após a entrada em vigor do contrato — 22 de outubro de 2025. Essa espera de três anos e quatro meses significa que a primeira automotora é entregue à CP em fevereiro de 2029.
A Alstom e DST estão obrigadas a entregar pelo menos três comboios por mês até março de 2030. Só no 54.º mês do contrato, abril de 2030, é que o ritmo aumenta, através da sobreposição de entregas de comboios para os serviços suburbanos e comboios para o serviço regional, atingindo um máximo de seis por mês.
Transportes
CP pode comprar já mais 36 comboios novos. Governo dá ordem "urgente" para compensar atrasos
Comboios da encomenda de 117 unidades podem começa(...)
A última entrega está agendada, segundo o calendário de entregas, para o 75º mês após o início do contrato, janeiro de 2032. O contrato original estabelece, na cláusula 4ª (sobre prazo e fases de execução), que o "termo do fornecimento base das UME" — acrónimo de unidade múltipla elétrica — deve ocorrer no limite até 80 (oitenta) meses após o início da produção de efeitos do contrato".
A mesma diferença de cinco meses para a nova data é visível no calendário de faturação, no mesmo contrato, onde a última entrega de uma automotora está agendada para o 80º mês do contrato.
Os novos comboios dividem-se por vários serviços da CP: 34 têm como destino o serviço suburbano da Linha de Cascais, 28 dividem-se pelos serviços urbanos de Lisboa e Porto e 55 são para serviços regionais. Os 36 comboios comprados no exercício da opção contratual são para serviços suburbanos.
- Noticiário das 16h
- 13 mai, 2026
-
- Governo admite falta de comboios entre Lisboa e Setúbal e quer melhorar oferta
- Sem comboios e poucas alternativas. "A Linha do Oeste traz muita gente"
- Governo admite que CP possa comprar até 26 comboios de alta velocidade mas só autoriza já a compra de 12
- Que comboios pode a CP comprar para a alta velocidade? Veja as imagens
- CP autorizada a comprar até 20 comboios de alta velocidade para ser "dominante"
- Já chegou o primeiro de 22 novos comboios regionais a Portugal
- CP pode comprar já mais 36 comboios novos. Governo dá ordem "urgente" para compensar atrasos
- CP. Atraso no concurso para compra de 117 comboios provoca perda de 191 milhões
- CP introduz nos comboios Intercidades carruagens espanholas recuperadas
- Governo admite falta de comboios entre Lisboa e Setúbal e quer melhorar oferta
- Sem comboios e poucas alternativas. "A Linha do Oeste traz muita gente"
- Governo admite que CP possa comprar até 26 comboios de alta velocidade mas só autoriza já a compra de 12
- Que comboios pode a CP comprar para a alta velocidade? Veja as imagens
- CP autorizada a comprar até 20 comboios de alta velocidade para ser "dominante"
- Já chegou o primeiro de 22 novos comboios regionais a Portugal
- CP pode comprar já mais 36 comboios novos. Governo dá ordem "urgente" para compensar atrasos
- CP. Atraso no concurso para compra de 117 comboios provoca perda de 191 milhões
- CP introduz nos comboios Intercidades carruagens espanholas recuperadas