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Kevin Warsh vai ser o novo presidente da Reserva Federal

13 mai, 2026 - 20:52 • Reuters

Governador sobe até ao topo da hierarquia da Fed e vai substituir Jerome Powell, alvo de críticas do Presidente Donald Trump.

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O Senado dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira a nomeação de Kevin Warsh para presidente da Reserva Federal (Fed), abrindo caminho para que o advogado, financeiro e antigo governador do banco central assuma a liderança da instituição.

Warsh, de 56 anos, chega ao cargo numa altura em que a inflação está a subir e os mercados tentam antecipar o rumo da política monetária, enquanto o Presidente Donald Trump continua a pressionar por taxas de juro mais baixas.

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A subida dos preços do petróleo desde o início da guerra com o Irão levou os investidores a admitir a possibilidade de um aumento das taxas até ao final do ano. A actual taxa directora da Fed situa-se entre 3,50% e 3,75%.

Na terça-feira, o Senado já tinha confirmado Warsh para um mandato de 14 anos como governador da Reserva Federal, preparando assim o caminho para a votação que agora o aprovou para um mandato simultâneo de quatro anos como presidente da instituição.

A tomada de posse em ambos os cargos depende ainda da assinatura final da documentação por parte da Casa Branca. O mandato de Jerome Powell termina na sexta-feira.

Warsh afirmou que pretende promover uma “mudança de regime” na Fed, incluindo um reforço da coordenação com o Departamento do Tesouro e com a administração Trump em matérias não relacionadas com política monetária, bem como uma redução do balanço do banco central, medida que, segundo defende, poderá permitir taxas de juro directoras mais baixas.

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