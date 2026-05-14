- Noticiário das 7h
- 14 mai, 2026
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Brisa entregou ao Estado mais de 400 milhões em 2025, em impostos e contribuições
14 mai, 2026 - 07:00 • Sandra Afonso
A concessionária das principais autoestradas do país fechou 2025 com um lucro de 173 milhões de euros.
Segundo o Relatório Integrado do grupo Brisa, que será divulgado esta quinta-feira, as contas de 2025 apontam para um lucro de 173,4 milhões de euros.
O Estado recebeu um total de 432 milhões, em impostos e contribuições. O grupo pagou 144 milhões através do IRC, IS, IMI AIMI e IUC. Em IVA transferiu mais 232 milhões.
Com o IRS dos trabalhadores, o tesouro recebeu 21 milhões. Para a Segurança Social seguiram 11 milhões em contribuições e mais 24 milhões de Taxa Social Única.
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António Pires de Lima foi reconduzido em fevereiro para mais um mandato na presidência executiva do grupo Brisa, um cargo que ocupa desde 2020.
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Agora, estes resultados integrados destacam o aumento das receitas em 53%, entre 2019 e 2025, para 1.232 milhões de euros.
Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, o gestor garante que as receitas este ano vão manter-se acima dos mil milhões e, inclusive, deverão ultrapassar o valor do ano passado.
A mobilidade, onde se destaca a Via Verde e as inspeções da Controlauto, já representa 23% dos resultados do grupo, o que reflete um crescimento de 10 pontos percentuais em seis anos.
Destaque ainda para a mortalidade na rede de autoestradas do grupo, que caiu 44% desde 2019, as 32 mortes registadas nesse ano comparam com 18 em 2025.
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