​Maioria admite trabalhar depois da reforma porque a pensão não será suficiente

Depois da saúde, a dependência de familiares e a perda de rendimentos são a principal preocupação associada à reforma. É o que revela o barómetro da Universidade Católica e do Doutor Finanças, um portal de aconselhamento financeiro, publicado esta sexta-feira, Dia Mundial da Família.

De acordo com este inquérito, mais de metade dos inquiridos (54%) antecipa dificuldades financeiras na reforma: 32% esperam dificuldades em manter o nível de vida e 22% receiam não conseguir cobrir despesas essenciais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O “Aging Report 2024” da Comissão Europeia estima que a pensão média em Portugal caia para 38,5% do último ordenado, em 2050, se nada mudar. Hoje, a pensão mediana dos portugueses, entre os 65 e os 74 anos, corresponde a 68% do salário mediano da população com mais de 55 anos.

Os inquiridos mostram um “elevado nível de ceticismo” sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Verca de 47% não acreditam que as pensões futuras estejam garantidas e 55% consideram que a pensão pública não será suficiente para manter o nível de vida. As mulheres expressam maior preocupação com a reforma, manifestando menos confiança (14% vs. 18% nos homens) e mais medo (16% vs. 10%) e ansiedade (12% vs. 11%). Antecipando esta redução dos rendimentos na velhice, a maioria (52%) admite continuar a trabalhar após a idade da reforma, a tempo inteiro ou parcial. Estes planos chocam com o que gostariam de fazer. A maioria preferia sair do mercado de trabalho “relativamente cedo”, três quartos gostaria de trabalhar só até aos 65 anos. Com penalizações até 10%, 33% dos inquiridos admitem antecipar a reforma. Muitos já poupam para garantirem uma velhice mais confortável, mas 73% não sabe quanto terá de amealhar para manter o nível de vida e 63% nunca fizeram sequer uma simulação da pensão que irão receber.