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Preços dos combustíveis sobem para a semana

15 mai, 2026 - 09:46 • Olímpia Mairos

A subida é mais significativa na gasolina.

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A próxima semana deve trazer novas mexidas nos preços dos combustíveis.

De acordo com a Anarec (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis), o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá registar uma subida de 1 cêntimo por litro. Já a gasolina deverá subir cerca de 4 cêntimos por litro.

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Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar consoante a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

Os preços dos combustíveis continuam sob forte pressão devido ao conflito no Médio Oriente, marcado pelos confrontos militares entre os EUA, Israel e o Irão.

Perante a subida dos preços, o Governo português reiterou que avançará com uma nova redução extraordinária e temporária do ISP sempre que o aumento dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos por litro, numa tentativa de travar o impacto da escalada nos consumidores.

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